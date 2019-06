Nekdanjemu trenerju mladih nogometašev 24 let zaporne kazni

London, 12. junija - Nekdanji trener mladih pri angleškem nogometnem prvoligašu Southamptonu je bil danes na sodišču obsojen na 24 let zaporne kazni, ker je 25 let spolno zlorabljal mlade igralce. Zdaj 66-letni Bob Higgins, ki je vodil mladinski pogon pri Southamptonu in nižjeligašu Peterboroughu, je bil obsojen zaradi zlorab 24 najstnikov med letoma 1971 in 1996.