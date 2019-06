Na Kosovu s Clintonom obeležujejo 20. obletnico Natovega posredovanja

Priština, 12. junija - Na Kosovu danes obeležujejo 20. obletnico začetka posredovanja zveze Nato, s katerim so se končali oboroženi spopadi med srbskimi silami in kosovskimi Albanci. Slovesnosti se udeležujeta tudi nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in nekdanja ameriška državna sekretarka Madeleine Albrigt.