Okoljsko ministrstvo potrdilo odločitev Arsa o potrebni presoji vplivov na okolje v Petišovcih

Ljubljana, 12. junija - Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo pritožbo družbe Geoenergo iz Lendave in potrdilo sklep Agencije RS za okolje (Arso), s katerim je ta odločila, da je treba za nameravano črpanje plina s hidravličnim lomljenjem na Petišovskem polju izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.