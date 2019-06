Ministrstvo za izobraževanje naj bi na zahteve mobilnih učiteljev odgovorilo v tednu dni

Ljubljana, 12. junija - Predstavniki ministrstva za izobraževanje in Sviza so na današnjem sestanku govorili o težavah mobilnih učiteljev, za katere Sviz zahteva ureditev njihovega položaja. Po besedah Branimirja Štruklja so od ministrstva dobili zagotovilo, da bo v tednu dni pripravilo odgovor na njihove zahteve, od odgovora bo nato odvisno, kako bo Sviz ravnal.