Celjski policisti v triurnem nadzoru prometa ugotovili 162 prekrškov

Celje, 12. junija - Celjski policisti so danes med 8. in 11. uro na območju celotne Policijske uprave (PU) Celje izvajali ad hoc nadzor prometa. Med nadzorom so zaznali 162 cestno prometnih prekrškov. Med vožnjo je 77 voznikov uporabljalo mobilni telefon, 45 jih ni uporabljalo varnostnega pasu, 10 voznikov pa je v križišče zapeljalo pri rdeči luči.