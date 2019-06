Pri Slovenski matici roman Claudia Magrisa in eseji Josipa Ostija

Ljubljana, 12. junija - Pri Slovenski matici so predstavili slovenski prevod romana Brazgotine, v katerem je italijanski pisatelj Claudio Magris spregovoril o zamolčanem koncentracijskem taborišču v Trstu. Predstavili so še zbirko esejev Med dvema bregovoma, v kateri je slovensko-bosanski avtor Josip Osti zbral pogled na slovensko poezijo in prozo zadnjih desetletij.