Na Koroškem danes o navezovalnih cestah na tretjo razvojno os

Slovenj Gradec, 12. junija - Koroška ima v okviru dogovora za razvoj regije predvidenih 2,4 milijona evrov za stroške umeščanja v prostor in projektiranja navezovalnih cest na tretjo razvojno os v občinah Slovenj Gradec, Dravograd in Ravne na Koroškem. Na občinah so danes potekali pogovori o rokih in nadaljnjih postopkih. Rok za črpanje omenjenih sredstev je september 2023.