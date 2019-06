Brazilci favoriti, Argentinci z Messijem motivirani za južnoameriško prvenstvo

Ljubljana, 12. junija - Brazilija bo med 14. junijem in 7. julijem gostila južnoameriško nogometno prvenstvo. Naslov prvaka brani Čile, ki je dobil zadnji dve izvedbi v letih 2015 in 2016. Ta tokrat na stavnicah kotira na petem mestu za gostiteljico, Argentino, Urugvajem in Kolumbijo.