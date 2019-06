Johnson: Velika Britanija bo EU 31. oktobra zapustila tudi brez dogovora

London, 12. junija - Nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson je danes uradno začel kampanjo za naslednika Therese May na čelu britanske konservativne stranke in s tem novega britanskega premierja. Ob tem je zatrdil, da bo pod njegovim vodstvom Velika Britanija Evropsko unijo zapustila 31. oktobra, in sicer tudi brez dogovora.