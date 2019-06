Na Hrvaškem ob začetku sezone podražili cestnine

Zagreb, 15. junija - Hrvaška je ob začetku glavne turistične sezone tradicionalno zvišala cestnine. Cestnine, nad katerimi bdita javni podjetji Hrvatske avtoceste (Hac) in Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ), so od danes dražje za 10 odstotkov. V Istri so se cestnine za 10 odstotkov zvišale s 1. junijem, medtem ko jih na avtocesti Zagreb-Macelj ne bodo spreminjali.