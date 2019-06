NIJZ: Odklon v številu čakajočih zaradi napake pri zajemu podatkov na naročanje bolnikov ni imel vpliva

Ljubljana, 12. junija - Do odklona v številu čakajočih na zdravstvene preglede in storitve je po ugotovitvah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) prišlo zaradi napake pri zajemu podatkov v informacijskih sistemih večine bolnišnic. Napako, zaradi katere po navedbah NIJZ ni prišlo do sprememb pri samih čakalnih dobah in ni vplivala na bolnike, so odpravili.