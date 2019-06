Za krajšo pot med Mariborom in Ljubljano nujna hitra železniška povezava

Maribor, 12. junija - Državljansko pobudo 50 minut med Mariborom in Ljubljano, ki opozarja na nesprejemljivost dolgotrajne poti med največjima mestoma v državi, sta podprli Mestna občina Maribor in stranka Lista kolesarjev in pešcev. Kot so danes javnosti sporočili njihovi predstavniki, si bodo skupaj prizadevali za uvedbo hitre železniške povezave na tej relaciji.