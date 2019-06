Ljubljanska borza: V ospredju Krkine delnice

Ljubljana, 12. junija - Ljubljanska borza je današnje trgovanje začela s padcem indeksa blue chipov SBI TOP, ki se je v primerjavi s torkom do 11.15 znižal za 0,10 odstotka. Med pomembnejšimi navzdol drsijo tečaji delnic Save Re, Luke Koper in Telekoma Slovenije. Za vlagatelje so medtem najbolj zanimive Krkine delnice, ki beležijo rast.