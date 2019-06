Programu Botrstvo trgovsko podjetje namenilo za dobrih 19.500 evrov donacij

Ljubljana, 12. junija - Trgovsko podjetje Hofer je s prodajo določenih izdelkov zbralo dobrih 19.500 evrov in jih namenilo za program Botrstvo v Sloveniji. Hofer je zbrani znesek predal z donacijo v sklad za podporo in razvoj talentov otrok iz programa Botrstvo, darilnimi boni ter 300 paketi prehrambnih in higienskih izdelkov, so danes sporočili iz podjetja.