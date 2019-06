Občina Laško uvaja brezplačen prevoz za starejše in gibalno ovirane

Laško, 12. junija - Občina Laško bo v ponedeljek uvedla projekt Prijateljstvo, s katerim bo starejšim in gibalno oviranim omogočila večja mobilnost, saj bodo imeli tisti, ki nimajo lastnega prevoza, na voljo brezplačni prevoz za obisk zdravnika, trgovine, pokopališča, javnih ustanov in podobno, so sporočili z laške občine.