Lokalna neurja s točo povzročila škodo predvsem v južnem delu države

Ljubljana, 12. junija - Lokalna neurja s točo so v torek zvečer zajela predvsem južni del Slovenije. Največ škode je toča povzročila v občini Kočevje v naseljih Dol, Predgrad, Brezovica pri Predgradu, Jelenja vas, Kralji in Livold, v občini Črnomelj pa v naseljih Stari trg ob Kolpi, Prelesje, Gorenja Podgora, Dolenja Podgora, Zagozdac, Kovača vas, Deskova vas in Močile.