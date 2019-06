Na Kočevskem in Črnomaljskem veliko dela z odpravljanjem posledic torkovih neurij

Kočevje/Črnomelj, 12. junija - Lokalna neurja s točo, ki so v torek zvečer zajela južni del države, so največ škode povzročila v občini Kočevje, kjer predvidevajo, da bodo škodo na poškodovanih stanovanjskih stavbah odpravili še danes, na gospodarskih poslopjih pa prihodnje dni. Na Črnomaljskem, kjer je manj škode, so tamkajšnji gasilci posredovanje končali uro po polnoči.