Mehika začela izvajati dogovor z ZDA glede migracij

Ciudad de Mexico/Washington, 12. junija - Mehika je v torek začela izvajati dogovor z ZDA, katerega namen je zaustaviti pritok migrantov iz Mehike v ZDA. Na mejo z Gvatemalo bodo poslali 6000 pripadnikov nacionalne garde. Za to, da občutno zmanjšajo število migrantov, ki pridejo do ameriško-mehiške meje, imajo 45 dni časa. Če jim to ne bo uspelo, bo Mehika razglašena za varno državo.