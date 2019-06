V Pragi mednarodni simpozij o presečiščih umetnosti in nonumentih

Praga, 13. junija - V Pragi se bo danes začel dvodnevni mednarodni simpozij Nonument, posvečen skritim in pozabljenim monumentom 20. stoletja. Na dogodku, ki ga organizirata Muzej tranzitornih umetnosti (MoTA) in Center za srednjeevropsko arhitekturo (CCEA), bo več kot 30 umetnikov, teoretikov in arhitektov razpravljalo o presečiščih umetnosti in nonumentov.