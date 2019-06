Preventivni program To sem jaz praznuje 18 let delovanja

Celje, 12. junija - Preventivni program To sem jaz, ki so ga uvedli v nekdanjem celjskem zavodu za zdravstveno varstvo, v teh dneh praznuje 18 let delovanja. V tej spletni svetovalnici so anonimnim mladostnikom doslej odgovorili na več kot 43.000 vprašanj, povezanih s težavami odraščanja, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.