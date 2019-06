Slovenska industrija pred novimi izzivi

Ljubljana, 12. junija - Industrija se je v obdobju po osamosvojitvi Slovenije razvila v gonilo rasti, inovacij in zaposlovanja. Danes se sooča z novimi izzivi, kot so inovativnost, digitalizacija in okoljske spremembe. Kako te izzive izkoristiti v svojo prednost, razmišljajo udeleženci današnje konference o industriji prihodnosti na Brdu pri Kranju.