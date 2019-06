Azijske borze po treh dneh znova v negativnem območju

Tokio, 12. junija - Azijske borze so po treh dneh rasti večinoma znova zdrsnile v negativno območje. Kot ugotavljajo analitiki, so borzni vlagatelji danes predvsem unovčevali dobičke. V središču pozornosti na trgih ostajajo trgovinski konflikti, med katerimi največ pozornosti velja sporu med ZDA in Kitajsko.