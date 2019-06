Nasprotnice jedrskega oboroževanja za svet brez jedrskega orožja

Stockholm, 11. junija - Ministri 16 držav, ki nimajo jedrskega orožja in nasprotujejo jedrskemu oboroževanju, so se na današnjem srečanju na Švedskem zavzeli za svet brez tovrstnega orožja. Izpostavili so pomen pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ki je po njihovih besedah idealen okvir za diplomacijo razoroževanja.