Bruselj uradno zavrnil združitev jeklarjev Thyssenkrupp in Tata Steel

Bruselj, 11. junija - Evropska komisija je danes uradno zavrnila predlagano združitev jeklarskih enot nemškega in indijskega velikana Thyssenkrupp in Tata Steel. To odločitev je utemeljila s strahovi, da bi združitev prinesla višje cene in manj možnosti izbire. Thyssenkrupp in Tata Steel sta tako odločitev pričakovala, zato sta načrt združitve opustila že maja.