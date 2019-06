Bruselj znova opozoril na prepočasen napredek pri digitalizaciji

Bruselj, 11. junija - Digitalno konkurenčnost so izboljšale vse države članice EU, je razvidno iz danes objavljenega indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2019. A napredek bi moral biti hitrejši, so pozvali v Evropski komisiji. Slovenija se je med vsemi državami članicami na lestvici uvrstila na 16. mesto, potem ko je bila lani na 15. mestu.