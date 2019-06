Odbora DZ potrdila stališče Slovenije do podnebne vizije EU

Ljubljana, 11. junija - Parlamentarna odbora za zadeve EU ter za infrastrukturo, okolje in prostor sta na skupni seji danes potrdila predlog stališča Slovenije do predlagane strateške dolgoročne vizije EU z naslovom Čist planet za vse. So pa poslanci opozarjali, da moramo biti v Sloveniji konkretni in da nima smisla obljubljati, kar ne bo mogoče uresničiti.