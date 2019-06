Raziskovalci IJS v električnem izolatorju odkrili Kondov pojav

Ljubljana, 11. junija - Raziskovalci Instituta Jožef Stefan (IJS) so prvič eksperimentalno potrdili obstoj Kondovega pojava v električnem izolatorju, kjer prevodniških elektronov kot doslej ključnega pogoja zanj sploh ni. O odkritju pojava so pisali v prestižni znanstveni reviji Nature Physics, so danes sporočili z IJS.