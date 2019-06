Frana na mobilnike in tablice naložilo že več kot 3000 uporabnikov

Ljubljana, 11. junija - Jezikovni portal Fran, kjer so zbrani splošni, etimološki, zgodovinski, terminološki in narečni slovarji, je že en teden dostopen tudi kot aplikacija. Kot so sporočili iz ZRC SAZU, pod okrilje katerega spada Fran, si je tega na mobilne telefone in tablice v skoraj tednu dni, odkar je na voljo, do danes zjutraj, preneslo že več kot 3000 uporabnikov.