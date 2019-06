Čuš ob 30-letnici Zelenih Slovenije izpostavlja pozitiven trend stranke

Ljubljana, 11. junija - Zeleni Slovenije danes obeležujejo 30. obletnico ustanovitve stranke. Že vrsto let zunajparlamentarna stranka po ocenah predsednika Andreja Čuša iz volitev v volitve beleži pozitiven trend podpore. Trdo delo na terenu jih navdaja z optimizmom in prepričani so, da bodo na prihodnjih parlamentarnih volitvah dosegli rezultat, ki jih bo vrnil v DZ.