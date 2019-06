V SMG Država skozi utopijo in prispodobo Platonove votline

Ljubljana, 12. junija - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bodo v ponedeljek, 17. junija, premierno uprizorili predstavo Država v režiji Anje Suša, ki je nastala po besedilih Agnieszke Jakimiak in Toma Silkeberga. Ustvarjalci so navdih iskali pri Platonu, Alainu Badiouju in drugih in se, kot je dejala režiserka, pri ustvarjanju "pozabavali s temo države".