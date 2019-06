Hrvaška na mejnih prehodih z BiH postavlja ograjo

Zagreb, 11. junija - Hrvaška je v ponedeljek postavila premično kovinsko ograjo na mejnem prehodu Maljkovac nedaleč od Velike Kladuše v Bosni in Hercegovini, je potrdilo hrvaško notranje ministrstvo. Poudarili so, da so ograje v skladu s schengenskimi pravili. Podobne ograje bodo postavili tudi na mejnim prehodih Gejkovac in Pašin Potok.