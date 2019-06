Na vladi predlog za interventni zakon o odvzemu medveda in volka

Ljubljana, 10. junija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vladi predlaga sprejem interventnega zakona o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave z omejeno veljavnostjo. Za to se je odločilo, ker velike zveri državljanom vsakodnevno povzročajo škodo z napadi na drobnico in druge domače živali, so sporočili z ministrstva.