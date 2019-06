Ministrstvo išče izvajalca za postavitev paviljona na Expo 2020 v Dubaju

Ljubljana, 10. junija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek objavilo javno naročilo za projektiranje in postavitev slovenskega paviljona na svetovni razstavi Expo v Dubaju, ki bo od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021. Naročilo je vredno do 2,49 milijona evrov, ponudbe potencialnih izvajalcev pa bodo zbirali do 8. julija do 13. ure.