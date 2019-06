Udeleženci okrogle mize za ohranitev študentskega dela prek študentskih servisov

Ljubljana, 10. junija - Študentsko delo obstaja že več kot 50 let, a se je v zadnjih letih spremenilo. Bistveno se je podražilo s prispevki in davki, uzakonila se je najnižja urna postavka. Zdaj pa se obeta sprememba, ki bi posredovanje dela s študentskih servisov prenesla na zavod za zaposlovanje. Študentsko delo naj ostane takšno, kot je, so menili na okrogli mizi.