Za digitalizacijo podjetij vzhodne kohezijske regije na voljo 8,5 milijona evrov

Maribor, 10. junija - Za javne pozive na področju digitalizacije je do leta 2023 na voljo 8,5 milijona evrov oziroma približno dva milijona evrov letno. Mala in srednja podjetja s sedežem v vzhodni kohezijski regiji so na današnjem informativnem dogodku na mariborski univerzi prejela vse potrebne informacije, kako pridobiti vavčerje za digitalizacijo.