Prvi festival glasbenega filma Naj se rola kot intelektualna dogodivščina

Ljubljana, 12. junija - Glasba piše zgodbe in okoli glasbe, ki jo poslušamo in je del svetovne kulture, obstaja veliko zgodb. Glasba in njene zgodbe navdihujejo tudi filmske ustvarjalce, pravi Terens Štader, pobudnik prvega festivala glasbenega filma Naj se rola, ki se v četrtek začne v Kinodvoru. Festival bo ponudil 11 zgodb za različne glasbene in filmske okuse.