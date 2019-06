SDH glede Abanke: Dolžni smo spoštovati zaveze komisiji, končno odločitev lahko sprejme vlada

Ljubljana, 10. junija - Slovenski državni holding (SDH) je glede prodaje Abanke dolžan spoštovati zaveze Evropski komisiji in izvajati strategijo o upravljanju državnih naložb, so v odzivu na petkov tvit premierja Marjana Šarca, da bi moral holding krepko razmisliti o nadaljevanju prodaje Abanke, zapisali na SDH. So pa navedli, da končno odločitev lahko sprejme vlada.