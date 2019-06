Radio Študent vabi na živo branje Alana Forda

Ljubljana, 11. junija - Letos mineva pol stoletja od izida prvega dela danes kultne stripovske serije Alan Ford. Drevi se bodo stripovskemu junaku z branjem v živo v dvorani Komuna CUK Kino Šiška poklonili špikerji in tehniki Radia Študent. Izbrali so 50. epizodo, ki razkriva, kako se je detektivska ekipa TNT združila in kaj so njeni člani počeli pred tem.