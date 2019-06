Pri Šibeniku pogrešajo 58-letnega Slovenca

Zagreb/Šibenik, 10. junija - Na območju Šibenika od nedelje pogrešajo 58-letnega slovenskega državljana, je danes potrdila šibeniško-kninska policijska uprava. Kot so dodali, poteka intenzivna iskalna akcija, v katero so vključeni tudi policijski potapljači in pripadniki gorske reševalne službe (HGSS).