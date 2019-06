Mariborski baletniki bodo odprli festival v Romuniji

Oradea, 11. junija - Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor se je odpravil na gostovanje v Romunijo, kjer bo danes z baletoma Hora in Stabat Mater v koreografiji Edwarda Cluga v mestu Oradea odprl festival European Music Open. Festival letos med 11. in 16. junijem poteka četrtič, so sporočili iz omenjene baletne hiše.