Hrvaška predlagala rešitev za omejitev tranzitnega tovornega prometa

Zagreb, 10. junija - Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je danes v Zagrebu izjavil, da v osnovi pozdravljajo slovensko odločitev o preusmerjanju prometa težkih tovornih vozil nad 7,5 tone na avtoceste in glavne mejne prehode. Kot je dejal, so predlagali, da bi maloobmejne prehode vendarle odprli samo za hrvaške in slovenske tovornjake.