Na srečanju s premierjem ni bilo evroposlancev iz vrst SDS in SLS

Ljubljana, 10. junija - Pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu je dopoldne potekalo srečanje z novoizvoljenimi slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, med katerimi pa ni bilo evroposlancev iz vrst SDS in SLS. V SDS so za STA danes pojasnili, da so Milan Zver, Romana Tomc (oba SDS) in Franc Bogovič (SLS) že v Španiji, kjer bo srečanje skupine Evropske ljudske stranke.