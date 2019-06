Obdolženim ugrabitve Belokranjca sodišče podaljšalo pripor

Novo mesto, 10. junija - Trem tujcem, obdolženim, da so v začetku maja ugrabili 79-letnega Belokranjca, je novomeško okrožno sodišče za en mesec podaljšalo pripor. Kot so za STA navedli na sodišču, so obdolženi kaznivega dejanja ropa, ugrabitve in odvzema motornega vozila, pripor pa jim je bil podaljšan zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti.