V Črnomlju razstava kiparja Boštjana Kavčiča

Črnomelj, 10. junija - V galeriji cerkve Sv. Duha v Črnomlju bodo drevi ob 20. uri odprli razstavo Linija - ORGanizmi 2002-2019 v Rodinah pri Črnomlju živečega in delujočega akademskega kiparja Boštjana Kavčiča. O umetniku in njegovem delu bo spregovorila likovna kritičarka Mojca Grmek. Razstava bo na ogled do 27. junija.