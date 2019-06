Posušilo se je drevo prijateljstva, ki sta ga posadila Trump in Macron

Washington, 10. junija - Posušilo se je drevo, ki sta ga lani na travniku pred Belo hišo v znak prijateljstva med narodoma posadila predsednika ZDA in Francije Donald Trump in Emmanuel Macron. Hrast je Macron ob obisku v ZDA pripeljal iz Francije, usoda drevesa pa bi lahko bila prispodoba za slabšanje odnosov med ZDA in Evropo, piše spletni Deutsche Welle.