V Podčetrtku tri slovenske zmage

Podčetrtek, 9. junija - Športna dvorana v Podčetrtku je gostila odprto prvenstvo Slovenije v boksu, najmočnejši turnir v državi, ki šteje tudi za jakostno lestvico boksarske zveze Aiba. Najbolj se je izkazal Tadej Černoga, ki je zmagal v kategoriji do 60 kg, v ženski konkurenci pa sta zmagali tudi Vida Rudolf (do 57 kg) in Katja Gajić (do 81 kg).