Finance o privatizaciji banke (10. 6.)

Ljubljana, 9. junija - Petra Sovdat v komentarju Daleč so Danska in njeni standardi piše o privatizaciji druge največje banke. V normalni državi bi bil prvovrstni škandal, če bi premier tik pred sklepom privatizacije, zahtevane zaradi škode, ki so jo povzročili politiki, s tvitom posegel v postopek, ki ga pelje domnevno avtonomni upravljavec državnega premoženj.