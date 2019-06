Ravne na Koroškem, 9. junija - V Podgori v občini Ravne na Koroškem se je dopoldne smrtno ponesrečil padalec. Reševalci Zdravstveno reševalnega centra Koroška so mu nudili medicinsko pomoč, a je na kraju nesreče umrl, so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje.