Fedele zmagovalec velikega maratona Franja

Ljubljana, 9. junija - Italijanski kolesar Manuel Fedele je zmagovalec 38. velikega maratona Franje. Traso v dolžini 156 kilometrov, ki se je začela in končala v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC, je premagal z rekordnim časom 3:39:38 ure. Na drugem in tretjem mestu sta končala Slovenca Dean Bratuš in Matej Lovše.

Omenjena trojica je zadnje kilometre premagovala skupaj, a z le nekaj sekundami prednosti pred večjo skupino. Fedele je na Ameriški aveniji dobil sprint, Slovenca pa sta se morala zadovoljiti z drugim in tretjim mestom.

V prvi deseterici so končali še trije Slovenci. Šesti je bil Matej Kravos, osmi Gregor Tekavec in deseti Aleš Hren.

Med ženskami je po 156 kilometrih slavila Slovenka Tina Brelih pred rojakinjo Katarino Novak, ločile so ju tri sekunde. Tri minute kasneje je do cilja prišla Italijanka Odette Bertolin.

Na mali Franji, dolgi 97 kilometrov, je z nekaj sekundami prednosti zmagal Slovenec Miha Alič, njegov rojak Jani Prešeren pa je dobil obračun za drugo mesto proti Turku Mutluju Erceviku. Med ženskami je bila najhitrejša Italijanka Antonella Incristi pred Slovenkama Matejo Marn in Dunjo Kerpan.

Veliki maraton Franja je bil vrhunec tridnevnega rekreativnega dogajanja pri nas, največjega kolesarskega dogodka v Sloveniji. V soboto so bili na programu maraton Barjanka ter družinski in otroški maraton, v petek pa kronometer, tudi za državne naslove. Najbolj prestižna v konkurenci moški in ženske elite sta osvojila Tadej Pogačar in Eugenia Bujak. Sicer pa se je maratona Franje v treh dneh v vseh kategorijah udeležilo več kot 7000 ljudi.