Nova železniška povezava za kolesarje na stičišču treh dežel

Beljak, 9. junija - V okviru projekta mobilnosti na stičišču treh dežel - Italije, Slovenije in avstrijske Koroške - so avstrijske državne železnice ÖBB vzpostavile povezavo med Beljakom, Trbižem in Jesenicami. Z vlaki, ki bodo ob dela prostih dneh vozili med Beljakom in Trbižem ter med Beljakom in Jesenicami, nagovarjajo predvsem kolesarje.